«Via quell’immagine del Duce»: l’isteria dell’Anpi contro il “gondoliere fascista”

I cuscini neri con il profilo del Duce e i fasci littori, il simbolo della Decima Mas. Una gondola fascista “turba” la sensibilità democratica sul Canal Grande. L’Anpi veneta è a rumore. A scatenare l’ultima polemica su fascismo e antifascismo – dopo il calendario del Duce- è una delle tipiche barche veneziane appartenente al gondoliere Roberto Siebessi, che avrebbe anche pubblicato una foto su Facebook circa un mese fa. Scatenando il “dies irae” che ancora non si placa: prima lo sdegno del presidente dell’associazione dei gondolieri, Andrea Balbi, che ha sanzionato il rematore intimandogli di rimuovere i simboli mussoliniani. Non poteva mancare l’Anpi di Venezia, che chiama a raccolta tutto il mondo evocando paure: “Non si tratta di goliardate ma di fatti di fronte a cui le istituzioni devono prendere posizioni”. Poi è la volta dell’Istituto veneziano per la storia della Resistenza. L’associazione dei partigiani ha anche auspicato l’intervento della magistratura. Nient’altro? Siamo al ridicolo. Fare un giro sul web per credere.

A divertirsi più di tutti sono gli utenti dei social per nulla preoccupati di un colpo di Stato sulla Serenissima. C’è ovviamente chi concorda con il presidente dell’associazione dei gondolieri quando dice che un simbolo come la gondola non debba essere investito di coloriture politiche o nostalgiche. Ma nessuno che parli di offesa alla sensibilità democratica o peggio ancora di un’onda nera pronta a travolgere rii e campielli. “Sembra la barca di Junio Valerio Borghese, il comandante della Decima Mas”, chiosa un utente. “

Ancora: “Saranno pure affari suoi, la gondola è sua”, scrive un utente fb. Un altro sceglie l’umorismo, come si dovrebbe: “

Eppure l’Anpi auspica una punizione esemplare e con parole di un anacronismo sconcertante spera di rovinare lavorativamente il gondoliere: “Educativo e pieno di significato sarebbe il ritiro della licenza al gondoliere amante del fascio. Ci aspettiamo che, di fronte a questi episodi, chi ha voce più alta di noi se ne dissoci e li condanni, dichiarando inammissibile, in Italia e a Venezia, la riproposizione di una mentalità intollerante, basata sulla sopraffazione e la violenza, incompatibile con i nostri fondamenti democratici. Non dirlo in queste occasioni è sconfessare la Costituzione Italiana”. Senza parole.