Un sondaggio “riservato” preoccupa Salvini: la Lega è in frenata al Nord

Un sondaggio preoccupa Salvini. Secondo una rilevazione “riservata” il Carroccio avrebbe subito un calo di consensi proprio dove storicamente è più forte: al Nord. La situazione, secondo il sondaggio riportato dal Corriere della Sera , si sta ribaltando. La Lega cresce nelle intenzioni di voto al Centro-Sud e va in affanno nel Settentrione. L’avanzata per il momento è abbastanaza costante nelle regioni del Centro con una rescita fino al 29 per cento.

Al Sud la Lega adesso si attesta al 18 per cento e sulle Isole tocca quota 16 per cento. Al Nord però, seppur con una quota di consensi che in alcuni casi supera il 40 per cento, si registra qualche segnale di tensione. Infatti secondo le rilevazioni “top secret” il calo sarebbe evidente nel Nord Est con una perdita di 8 punti e mezzo rispetto ai sondaggi di settembre. La muscia non cambia a Nord-Ovest dove invece viene registrato un calo di punti percentuali sempre rispetto alla rilevazione di settembre. E proprio a settembre è cominciato il lungo perocrso della manovra. Un altro dato poi mette in allarme i piani alti del Carroccio: il 49 per cento di quanti affermano di voler votare Lega attendono Salvini al varco dei fatti. Insomma una grande fetta di elettori è pronta a giudicare quanto promesso dal governo è diventato poi realtà nei fatti. Un passo falso potrebbe di certo portare non poche grane al Carroccio in vista delle Europee di maggio. Salvini ha comunque bollato come “inesistenti” i sondaggi che parlano di un calo al Nord: “Io ho i sondaggi tutte le settimane e non c’è alcun arretramento della Lega al nord”. Il fatto è che il reddito di cittadinanza, misura che la Lge si appresta a votare insime al M5S, risulta parecchio sgradito a consistenti settori dell’elettorato del Nord.