Ue, la folle idea della sinistra: nuove tasse per finanziare l’accoglienza dei migranti

L’ultima idea per una “riforma” dell’Ue porta la firma di Thomas Piketty, economista francese autore del best seller internazionale Il capitale nel XXI secolo. Nel libro Piketty riprende i temi dei suoi studi sulla concentrazione e sulla distribuzione della ricchezza negli ultimi 250 anni e sostiene la tesi secondo cui, nei paesi sviluppati, il tasso di rendimento del capitale è stato sempre maggiore del tasso di crescita economica, una circostanza che porterà in futuro a un aumento della disuguaglianza in termini di ricchezza e disponibilità di beni e servizi.

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi