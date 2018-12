Ubriaco al volante vola giù con l’auto per la scalinata di Trinità dei Monti (VIDEO)

Sono immagini che siamo abituati a vedere negli action-movie modello Fast and furious, dove auto a folle velocità sfrecciano per le superstrade americane evitando frontali e tamponamenti a ritmo adrenalinico. Quanto registrato con stupore e un pizzico di panico è accaduto a Roma, dove un uomo ubriaco al volante ha perso il controllo della sua auto ed è finito lungo la scalinata di Trinità dei Monti, che sfocia su Piazza di Spagna, uno dei siti più belli e più frequentati della capitale. L’episodio è avvenuto questa mattina. Alla guida della Peugeot 206 un ragazzo italiano di 27 anni. I primi a intervenire sul posto sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, I Gruppo “ex Trevi”, in servizio nella zona. Subito allertato il personale tecnico della Sovrintendenza Capitolina, che, giunto immediatamente sul posto, ha riscontrato un danno di lieve entità, una piccola scalfittura sul primo gradino, oltre i segni di frenata. Il ragazzo, risultato positivo all’alcol test con un valore superiore a 1.5, è stato denunciato. Gli agenti hanno proceduto quindi al ritiro della patente e al sequestro del mezzo. tanta paura e, per fortuna, almeno in questo caso, niente acrobazie letali né per il conducente, né per altri, innocenti passanti…