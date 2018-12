Tutti i film Disney che usciranno nel 2019. Si parte con “Ralph Spacca Internet” (video)

Grandi progetti nel 2019 per il colosso Disney che punta sul consueto mix di novità e classici. Si parte già da Capodanno: il 1 gennaio uscirà infatti al cinema Ralph Spacca Internet, l’atteso sequel dei Walt Disney Animation Studios che porterà Ralph e la sua amica Vanellope nel mondo del web. Sei anni dopo l’uscita di Ralph Spaccatutto i personaggi Disney esplorano il mondo del web e dei social, virando sull’autocelebrazione – ma non senza autocritica – dell’immaginario disneyano. Nel film appaiono anche le principesse Disney, da Biancaneve a Pocahontas, da Aurora a Rapunzel.

In primavera arrivano anche due rivisitazioni in chiave live action di due amati classici Disney: Dumbo (28 marzo), diretto da Tim Burton, e Aladdin (22 maggio), diretto da Guy Ritchie. In estate uscirà invece l’attesissimo Toy Story 4, nelle sale italiane dal 27 giugno. Il film vedrà Woody e Buzz alle prese con un viaggio in compagnia di vecchi e nuovi amici e inaspettati ritorni. Infine, il 21 agosto torna al cinema Il Re Leone, con il remake diretto da Jon Favreau (Il Libro della Giungla).