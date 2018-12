Turiste stuprate e decapitate in Marocco. “Perché l’Europa tace?”

Fateci caso. Nessuno ha usato il termine femminicidio associato allo stupro, allo sgozzamento e alla decapitazione di Maren (28 anni) e Louisa (24 anni). Nessuna mobilitazione dei radical chic italiani ed europei per le due ragazze scandinave letteralmente “macellate” in Marocco, a opera di alcuni fanatici islamici. Né tantomeno nessuno, nel Parlamento europeo, si è sognato di affrontare con urgenza la questione. Ecco perché, c’è chi chiede di cambiare registro. Ora, senza indugiare ulteriormente. «La prossima sessione plenaria del Parlamento Europeo – chiede in una nota Stefano Maullu, europarlamentare di Fratelli d’Italia – deve essere dedicata all’uccisione delle due giovani turiste scandinave avvenuta in Marocco, perché è del tutto inammissibile che questo argomento goda di una così scarsa attenzione da parte delle Istituzioni Europee».

“Il Marocco è a pochi chilometri dall’Europa”

«Le turiste, due cittadine europee – prosegue Maullu – sono state decapitate in maniera brutale da alcuni estremisti islamici, e il fatto che l’esecuzione sia avvenuta proprio in Marocco, alle porte dell’Europa, è estremamente preoccupante. La minaccia legata al terrorismo di matrice islamica non proviene soltanto da ovest e da est, ma anche da sud, dal Mediterraneo, dalle frontiere meridionali dell’Europa» e «il tema deve essere discusso al più presto al Parlamento Europeo, perché credo che si debba elaborare una strategia operativa per prevenire, contrastare ed eliminare la minaccia dell’odio estremista che inizia a manifestarsi in maniera sempre più inquietante anche in Paesi come il Marocco, a pochi chilometri dalle coste italiane ed europee». Secondo l’esponente di FdI «al tema deve essere dedicata la stessa attenzione che venne giustamente riservata al caso di Asia Bibi, perché il pericolo legato al terrorismo islamico proveniente da sud non deve essere assolutamente sottovalutato».