Torino, folla inferocita di rom accerchia i poliziotti. Meloni: «Succede solo in Italia…» (video)

Il video è stato postato da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, sulla propria bacheca Facebook, e mostra un normale controllo di polizia, a Torino, su un ladruncolo di etnia rom nei pressi di un campo nomadi. «Gli abitanti del campo accerchiano e minacciano i poliziotti che sono costretti a sparare in aria. Guardate in che condizioni sono costrette a lavorare le nostre forze dell’ordine…», commenta la Meloni a corredo del video nel quale si sentono i colpi di pistola esplosi da uno degli agenti accerchiato dalla folla inferocita dei nomadi. I poliziotti avevano fermato il dicissettenne per sottoporlo ad alcuni controlli. Il ragazzo aveva prima tentato di speronare la volante e poi, una volta fermato, aveva chiesto aiuto proprio agli altri rom che abitano nel campo nomadi. Il ragazzo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per furto aggravato. «Non accennano a diminuire i casi in cui le forze dell’ordine per fermare o anche solo controllare alcune persone soprattutto nomadi o stranieri, debbano affrontare e contrastare i rischi di aggressione di altri soggetti che vorrebbero sottrarre i prevenuti dai controlli di polizia. Continuiamo a ripetere che servono pene esemplari e rieducative perchè diversamente questi comportamenti aggressivi non si attenueranno e non verranno ridimensionati», è la nota diffusa dal Siulp di Torino.