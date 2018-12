Tartufotto – Milano

di Redazione

Via Cusani, 8 – 20121 Milano

Tel. 02/39663690

Sito Internet: www.tartufotto.it

Tipologia: negozio con cucina

Prezzi: calice + tagliere 15€, dessert da 10€

Giorno di chiusura: Domenica

OFFERTA

Tartufotto si conferma ancora una volta un’ottima tappa per l’aperitivo milanese. Il bistrot dell’azienda Savini Tartufi, infatti, offre una bella scelta di prodotti e piatti a base di tartufo toscano, che vanno dalle insalate, alle tartare, dai formaggi, alle carni, passando per le paste, per i salumi e persino i dolci. Avendolo provato per l’aperitivo, abbiamo optato per la formula che prevede un calice di vino a scelta e un tagliere misto composto da un gustoso pecorino, della mortadella, un buon prosciutto crudo, del salame ed infine un golosissimo lardo, il tutto aromatizzato da scaglie di tartufo nero e accompagnato da del buon pane. In chiusura ci siamo concessi anche un cremosissimo gelato alla panna con miele al tartufo e fichi degno di nota.

AMBIENTE

Sofisticato e accogliente, si sviluppa su due piani ed è caratterizzato da un arredamento di design contemporaneo che gioca sul contrasto tra acciaio e legno. All’ingresso, vicino alla vetrina, sono posizionati gli sgabelli con i tavoli alti per poter godere della vista sulla via adiacente, mentre nella sala e sul soppalco sono disposti numerosi tavolini. Alle pareti, delle nicchie contenenti vari prodotti al tartufo in vendita.

SERVIZIO

Molto cortese e premuroso.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –