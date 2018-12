Sugar – Milano

Sugar

Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano

Tel. 02/4815376

Sito Internet: www.sugarmilano.it

Tipologia: pasticceria / caffetteria

Prezzi: caffè 1€, cappuccino 1,50€, lieviti 1,50€

Giorno di chiusura: Domenica sera

OFFERTA

Il laboratorio posto sul retro ogni giorno sforna una gran varietà di dolci ben visibili sia nel grande bancone all’interno del locale che dalla bella vetrina affacciata su strada. L’offerta è ampia e spazia dai vari tipi di croissant dolci o salati, farciti al momento con diverse marmellate o creme, alle sfoglie, ai fagottini e alle frolle monoporzione, per arrivare alle torte vere e proprie: sempre ottime la ormai famosa torta Cecca, fatta di un croccante cestino che all’interno nasconde una morbida crema pasticcera, crema al cioccolato e crema Chantilly, il tutto ricoperto da frutti di bosco freschissimi, la rivisitazione del tiramisù e la cremosissima cheesecake ai frutti di bosco. Per la nostra colazione abbiamo preso un caffè ben estratto e dall’aroma intenso, un cappuccino dalla schiuma delicata ma ben compatta, un delizioso croissant dalla sfoglia fragrante ripieno di crema pasticcera ed infine un gustoso fagottino alle mele.

AMBIENTE

Il locale è semplice ma ben organizzato, caratterizzato dai toni del bianco: ha un bel bancone centrale dove sono esposti i prodotti, ai lati sgabelli e tavoli per le consumazioni e grandi specchi che rendono la sala spaziosa. All’ingresso una vetrina ricca di golosità invita ad entrare, così come lo spazio esterno, circondato da alberi e riscaldato durante la stagione invernale, induce a fermarsi per una pausa golosa.

SERVIZIO

Premuroso e veloce.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –