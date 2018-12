Strage in discoteca, Totti a un tifoso ferito: «Reagisci, ti aspetto a Trigoria» (video)

L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha mandato un videomessaggio a Michele un diciassettenne che si trova ora in coma dopo essere stato travolto dalla folla alla discoteca «Lanterna azzurra» di Corinaldo, in provincia di Ancona. Il ragazzo è un grande tifoso della Roma. Gli amici riuniti al suo capezzale hanno deciso per questo di rivolgersi a Francesco Totti, leggendario capitano e bandiera storica della Roma, chiedendogli un messaggio per l’amico in coma. E «il capitano» ha prontamente risposto inviando un video-messaggio in cui dice a Michele: «Mi raccomando, reagisci. Ti aspetto a Trigoria il prima possibile. Un abbraccio».