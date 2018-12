Spray al peperoncino spruzzato in una scuola al centro di Pavia, 30 intossicati

Non è bastata la tragedia di Corinaldo. Non sono bastate le immagini terrificanti, quella folla, quelle urla, quei corpi a terra. Dopo neppure 48 ore arriva un’altra notizia: trenta persone, in gran parte studenti, sono rimaste intossicate in una scuola. Come riporta Milano Today, è successo in mattinata a Pavia in via Verdi, nel centro città, all’Istituto Cardano, un istituto tecnico industriale. Erano pressapoco le undici meno venti. Secondo quanto riferisce Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), l’intossicazione sarebbe dovuta ad uno spray al peperoncino spruzzato da qualcuno all’interno dell’Itis. Non è ancora chiara la ragione e neppure la dinamica dei fatti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze e automediche, pronti a portare al pronto soccorso del San Gerardo i casi più seri.