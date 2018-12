Spettacolare assalto a tre portavalori sull’Avellino-Salerno: bottino di due milioni (video)

di Fortunata Cerri

Assalto a tre portavalori. Tre furgoni portavalori sono stati rapinati sul raccordo autostradale Avellino-Salerno da una banda specializzata che è entrata in azione all’altezza dello svincolo di Serino, in provincia di Avellino. Prima di darsi alla fuga, i banditi hanno dato fuoco ad alcuni automezzi, e hanno esploso numerosi colpi di kalashnikov. Ci sarebbe stato anche un conflitto a fuoco con una pattuglia della Polstrada in servizio sul raccordo. Scene da far west e traffico paralizzato. I banditi sono poi fuggiti a bordo di un’auto rubata ad una donna rimasta bloccata con altre centinaia di vetture sulla carreggiata. Il bottino potrebbe essere di due milioni di euro. I portavalori assaltati erano della Cosmopol. Uno dei furgoni è stato incendiato mentre un altro è riuscito a superare la barriera di auto poste di traverso sulla carreggiata dai rapinatori. Armati di kalashnikov, i banditi hanno intercettato i furgoni, che procedevano in direzione del capoluogo irpino, ad un centinaio di metri dallo svincolo. Nessuno degli agenti intervenuti sarebbe rimasto ferito.