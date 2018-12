Sorrento, il cuore si ferma, lui si accascia: salvato da un farmacista col defibrillatore

Salvato con un intervento rapido e deciso. Tutto è accaduto in pochi istanti, perché un minimo ritardo e una minima indecisione potevano risultare fatali. Il cuore si ferma all’improvviso, un uomo si accascia a terra, nella principale piazza di Sorrento. A rianimarlo il farmacista con il defibrillatore presente nel suo negozio dalla croce verde. L’episodio è stato reso noto da Federfarma Campania in una nota. Quando il passante ha accusato il malore, alcune persone presenti in quel momento nella piazza di Sorrento sono entrate nella vicina farmacia Alfani per chiedere aiuto. Il farmacista ha raggiunto l’uomo con il defibrillatore e lo ha rianimato effettuando due scariche successive, a intervalli di due minuti, alternate alle compressioni cardiache e alla ventilazione artificiale. L’infortunato al momento dell’intervento era completamente privo di segni vitali. Dopo le scariche ha ripreso a respirare e dopo un po’ ha ripreso conoscenza. L’intervento del professionista,

