Sondaggio Index, vola il centrodestra. Cresce la Lega, Pd fermo al palo

Cresce ancora, seppure di misura, la Lega nelle intenzioni di voto degli italiani. Se si votasse domenica prossima, secondo l’ultimo sondaggio di Index Research per il Secolo d’Italia, infatti, il partito di Salvini si posizionerebbe al 34,8 (34,7 lo scorso 7 dicembre) mentre i Cinquestelle perdono ancora lo 0,1 per cento rispetto a una settimana fa conquistando il 24,8 per cento. Impressionante il confronto con le passate elezioni politiche che vedono i Cinquestelle perdere 8 punti dal 32,7 e il Carroccio raddoppiare passando dal 17,4 per cento al 34,8.

Perde mezzo punto dal 7 dicembre il Partito democratico che si attesta al 17,2. Le baruffe pre-congressuali non aiutano il partito di Renzi e Martina a recuperare il deficit di consensi dell’ultimo anno. Segue Forza Italia in leggera crescita che si attesta al 7,6. Stazionario Fratelli d’Italia con il 4 per cento, il partito di Giorgia Meloni, insieme a FI, è l’unico a non subire flessioni nelle ultime settimane. Al 2,5 per cento il partito della Bonino. Ancora molto alta la percentuale di indecisi, un vero e proprio esercito che sfiora il 40 per cento degli elettori.