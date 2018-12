Sisma, FdI si mobilita. Lollobrigida: subito risorse in finanziaria per le zone colpite

Feriti, crolli, danni e tanta paura nelle zone colpite dal sisma: Zafferana Etnea, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Santa Venerina. Chiuso per lesioni sospette un tratto dell’A18 mentre l’aeroporto di Catania resta pienamente operativo. Ventotto le persone che hanno fatto ricorso alle cure mediche. Danni maggiori si sono registrati alle abitazioni di Zafferana Etnea e Fleri, Acireale e Santa Venerina, con in tutto una quindicina di case danneggiate. E’ in campo anche la sovrintendenza alle Belle Arti di Catania per i danni registrati alle chiese di Milo, Fleri e Santa Venerina.

Lollobrigida: subito risorse per le zone colpite

Non solo il vicepremier Luigi Di Maio ha annunciato su Facebook che domani sarà “nel catanese per incontrare i cittadini e le autorità locali”. Anche Fratelli d’Italia si mobilita per l’emergenza: “Domattina sarò a Catania e insieme al nostro coordinatore regionale Manlio Messina visiteremo i luoghi colpiti dal sisma di questa notte” ha infatti dichiarato il capogruppo Fdi alla Camera, Francesco Lollobrigida. “La città di Catania ha subito danni ed è invasa dalle ceneri vulcaniche. Al momento – ha proseguito il deputato – l’autostrada Messina-Catania è chiusa rendendo ancora più difficili i collegamenti. Sono necessari interventi urgenti e straordinari. Solleciteremo il governo perché intervenga immediatamente e presenteremo un atto in finanziaria che lo impegni a stanziare risorse” ha concluso Lollobrigida.