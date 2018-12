Sfera Ebbasta si tatua 6 stelle in fronte come il numero delle vittime. Il web: «Vai preso a randellate»

Un nuovo tatuaggio in faccia. Sfera Ebbasta si fa un nuovo tatuaggio: sei stelline sulla tempia sinistra, come le persone che hanno perso la vita nell’attesa di vederlo dal vivo. La tragedia della discoteca Laterna azzura di Corinaldo al concerto di Sfera Ebbasta si colora di contorni poco edificanti. Il rapper si stava esibendo in un altro locale a un’ora e mezza di distanza dalla Laterna Azzurra. Il giorno dopo è seguito un messaggio di cordoglio di Sfera per tutte quelle vittime innocenti. Il trapper, dopo il post su Instagram, è poi sparito dai social, annullando tutti gli impegni.

Il web lo massacra

Ora la sua fanpage ha pubblicato una foto ad uso e consumo dei suoi fan, ma che sta suscitando molta indignazione. Nell’immagine si vede mezzo volto di Sfera Ebbasta e sotto l’attaccatura dei capelli sei stelline. Poi la spiegazione del gesto: «Gionata (in arte Sfera Ebbasta) si è tatuato 6 stelle. 6 come le vittime nella discoteca di Corinaldo dove quella sera si sarebbe dovuto esibire. Possiamo solo immaginare cosa stai passando… troppe chiacchiere, poco rispetto verso di te. Forza King, noi siamo e saremo sempre con te», si legge sulla fanpage del trapper. Il gesto non è affatto stato apprezzato. I commenti: «Vai a fare in culo», scrive secco un utente della pagina: «Decorarsi la scatola cranica con 6 stelline in memoria dei fans morti non ne migliora il contenuto, sempre merda rimane. Bello comunque il kalashnikov…….tatuato davanti l’orecchio.. a randellate ti prenderei……mercenario». «Imbarazzante». E ci fermiamo qui per decenza. Si è ipotizzato che questa foto possa rivelarsi una fake news. Per il momento Sfera Ebbasta rimane in slenzio.