Senatrice M5S non paga il condominio: è morosa per 45mila euro. La rabbia dei vicini

La senatrice M5S, Felicia Gaudiano, ha un contenzioso con i vicini e una causa al tribunale di Bologna. Le spese condominiali non saldate, come riporta il Giornale, ammonterebbero a quarantacinque mila euro. La parlamentare grillina morosa, che è anche membro della Commissione di Vigilanza della Rai, è proprietaria infatti di un appartamento nel quartiere popolare della Cirenaica.

La deputata grillina è morosa per un lascito contestato tra parenti per via di un testamento non gradito dagli eredi. In sostanza, si legge ancora sul Giornale, il debito fa riferimento agli anni in cui la Gaudiano ha avuto il possesso dell’immobile felsineo, che però non aveva un proprietario (o un inquilino) stabile in grado di coprire le spese condominiali. Importi che negli anni sono lievitati fino ad arrivare, come riporta il Corriere, alla bellezza di 45mila euro. Come si legge, i condomini hanno ottenuto un decreto ingiuntivo di venticinquemila euro, al quale però la pentastellata si è opposta in tribunale. La senatrice, dunque, ha offerto venticinquemila euro, poi venti e infine trenta, da pagare in comode rate mensili da 400 euro: i condomini avrebbero recuperato il credito praticamente in dieci anni. Il condominio ha rifiuto l’offerta, attivandosi per il pignoramento dell’appartamento e dando l’aut-aut: ventimilamila euro entro il 31 dicembre 2018 e altri quaranta entro il 2019. Felicia Gaudiano ha accettato di saldare i debiti.