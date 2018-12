Senato, svolta sovranista grazie a FdI: le leggi italiane prima delle norme Ue

Passa in Senato un importante emendamento sovranista di FdI. Ad annuncarlo è Giorgia Melini sulla sua pagina Fb, «Mai più sottomessi all’Europa. Approvato in Senato l’emendamento di Fratelli d’Italia alla legge europea che sancisce la supremazia della Costituzione italiana e delle nostre leggi sulle norme europee. Diciamo basta alle cessioni automatiche di sovranità dell’Italia alla Ue e stabiliamo il principio che, prima di entrare nel nostro ordinamento, le norme europee debbano essere sottoposte ad un vaglio di compatibilità con la difesa del nostro interesse nazionale. La sovranità appartiene al popolo italiano e non alle lobby e ai burocrati di Bruxelles».

Fratelli d’Italia è riuscita dunque a dare una «svolta sovranista alla Legge europea, come ribadisce anche la nota del gruppo FdI al Senato, L’emendamento approvato -sottolineano i senatori di Fdi- chiede di «riportare sul giusto piano il rapporto tra le fonti comunitarie e quelle nazionali, restituendo al Parlamento, che rappresenta il popolo sovrano, la titolarità del pieno potere legislativo, oggi sottomesso ai vincoli dell’ordinamento europeo, impropriamente ritenuto superiore e preminente rispetto alla Costituzione». Si chiede anche di «sottoporre l’introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con la tutela dell’interesse nazionale, subordinandone il recepimento e l’adozione ad una preventiva valutazione di impatto sui principi e diritti fondamentali della Costituzione italiana» È un «voto di portata storica». In questo modo il governo ha «accolto una storica battaglia di Giorgia Meloni e di FdI, ribadendo la supremazia della normativa italiana rispetto a quella europea. Adesso ci auguriamo che il governo rispetti questa decisione che rappresenta un’innovazione rivoluzionaria».