Sciacalli pubblicano un post infame contro Buonanno: «Lui non ci sarà»

Non ci sono davvero confini all’infamia della sinistra più becera, una sinistra che non si ferma enanche davanti alla morte. In polemica con la manifestazione leghista di domani, alcuni sciacalli hanno infatti iniziato a far circolare sul web la scritta “Lui non ci sarà” accanto alla foto di Gianluca Buonanno, l’urodeputato della Lega scomparso il 5 luglio del 2016 a seguito di un incidente auombilisti

La la figura di Buonanno è ricordata con grande commozione, non solo el mondo della Lega, ma in tutto il cenrodestra. Lo scorso luglio, davanti all’albero della vita, a pochi passi dal palco allestito a Pontida per la tradizionale festa della Lega, Salvini aveva ricordato tutti quelli che noin ci sono più. E tra questi, ovviamente, un pensiero particolare era stato dedicato proprio a Buonanno. Abbracciando la madre dell’eurodeputato scomparso, il leader del Carroccio aveva ricordato “tanti fratelli e tante sorelle che hanno condiviso anni di battaglia in quello che non è un partito ma una famiglia”.

Gli infami che ora speculano ignobilmente sulla memoria di Buonanno pensano di fare il verso a Salvini che, per lanciare la manifestazionee dell8 dicembre, ha fatto pubbicare le foto di Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Elsa Fornero, Oliviero Toscani e di tutti i suoi nemici accanto alla scritta “lui (o lei) non cis sarà”.