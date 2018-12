Saviano va dall’amico Fazio per attaccare Salvini: “Chieda scusa a Fredy…”

di Robert Perdicchi

Stasera Roberto Saviano avrà il suo solito palcoscenico da Fazio Fazio, a “Che tempo che fa”, per sparare a zero sul suo nemico numero uno, Matteo Salvini. Che l’argomento principale delle sue elucubrazioni sia il leader della Lega si è capito dal suo ultimo post sulla vicenda del gommista Fredy che ha ucciso un ladro moldavo che era entrato nella sua officina di notte. La tesi di Saviano è singolare: Salvini doveva scusarsi con il gommista, non chiamarlo per dargli solidarietà.

Lo scrittore di Gomorra, esprime “vicinanza a Fredy Pacini (che, esasperato dall’ennesimo tentativo di furto nella sua officina, spara e uccide Vitalie Tonjoc)” e dice che , le parole del ministro dell’Interno avrebbero dovuto essere queste: “Ci dispiace che tu abbia dovuto sparare per difenderti. Ci dispiace che lo Stato non ti abbia dato supporto, ci dispiace che tu abbia dovuto subire trentotto furti, che tu sia stato costretto a dormire in officina per proteggere ciò che possiedi”. Ma Salvini, ministro da cui dipendono le forze dell’ordine – scrive Saviano – non ha chiesto scusa e con le sue parole ha offeso chi dipende dal suo Ministero.