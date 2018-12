Saviano ci riprova. Gomorra 4 sbarca su Sky Atlantic a marzo

di Redazione

L’ultimo ciak verrà battuto in questi giorni dopo otto mesi di riprese per Gomorra 4, la nuova e stagione della serie, nata da un’idea di Roberto Saviano. Le ultime scene si stanno girando a Napoli nel quartiere Vomero. La conferma è arrivata anche via social da Salvatore Esposito. L’attore, che nella serie è il volto Gennaro Savastano, ha condiviso su Facebook e Instagram un post con cui annuncia che Gomorra 4 andrà in onda a marzo 2019 su Sky Atlantic. Sempre attraverso i social network l’attore napoletano ha condiviso alcuni scatti che lo mostrano sul set. Più di 100 location differenti, vecchi e nuovi personaggi, oltre 3500 figuranti e un debutto televisivo atteso su Sky Atlantic per i nuovi episodi della serieprodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, e Fandango in collaborazione con Beta Film. Le prime tre stagioni hanno ricevuto, in Italia e negli oltre 190 territori in cui è stata venduta, un’accoglienza entusiastica da parte di pubblico e critica, ottenendo numerosi premi.

Nei nuovi episodi della serie il pubblico ritroverà i personaggi alle cui storie si è appassionato nel corso delle passate stagioni. Genny (Salvatore Esposito), che dopo la morte di Ciro, ucciso proprio per sua mano nell’indimenticabile finale della terza stagione, proverà a cambiare vita nel tentativo di salvare la sua famiglia; Patrizia (Cristiana Dell’Anna) che, dopo il tradimento consumato ai danni di Scianèl (Cristina Donadio), si è ormai fatta fagocitare da quel mondo che diceva di voler tenere lontano dai suoi fratelli; e ancora Enzo, Sangue Blu (Arturo Muselli), e Valerio (Loris De Luna), che alla fine della terza stagione hanno confermato la posizione del loro clan nel centro di Napoli e che nei nuovi episodi dovranno affrontare degli importanti cambiamenti. Chi non ci sarà nel cast di interpreti è Marco D’Amore che torna sul set, per la prima volta, non da attore ma dietro la macchina da presa, per la regia di 2 episodi.