Ruspe in azione, demolito il campo rom di Cascina. Zittiti i buonisti (video)

«Missione compiuta». Così, con una foto postata su Facebook, in cui è in posa su una ruspa, il sindaco di Cascina Susanna Ceccardi, coordinatrice regionale della Lega Toscana, ha annunciato l’avvenuta demolizione del campo rom di via del Nugolaio a Navacchio a Pisa. Zittiti i buonisti della sinistra che per anni hanno tollerato l’illegalità all’interno del campo rom. Il campo era già stato abbandonato da alcuni giorni dalle famiglie rom.

Campo di Cascina, parla il sindaco leghista

«Sono le ruspe della legalità – ha detto il sindaco – che finalmente dopo trent’anni arrivano anche a Cascina. Il Pd in tutti questi anni ha contribuito a crearli, la Lega invece li elimina. I campi rom in un Paese che abbia delle regole non devono esistere. Dal governo del cambiamento alle ruspe del cambiamento. Abbiamo lavorato – ha aggiunto il sindaco – affinché i numerosi minori che vivevano qui potessero vivere in condizioni più dignitose e ora chiudiamo definitivamente questo insediamento che non può essere tollerato in un paese civile». Alla demolizione ha assistito il deputato Edoardo Ziello: «La forza della legalità vince sempre. È un grande successo della nostra amministrazione alla faccia della maldicenza del Pd che diceva “non ce la farete mai” – ha detto il deputato leghista – La risposta al Pd è questa. Non solo, noi non abbiamo utilizzato le risorse di Enrico Rossi messi a disposizione dalla Regione». Ha commentato lo sgombero anche Matteo Salvini: «Dove governa la Lega: dalle parole ai fatti».

¢