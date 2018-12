Trump, furibonda litigata nello Studio Ovale: «Se non faremo il muro col Messico…»

Nella solennità dello Studio Ovale, il presidente Donald Trump e i leader democratici Nancy Pelosi e Chuck Schumer hanno avuto un “vivace” scambio di vedute a proposito dei fondi per il muro alla frontiera con il Messico. Una vera e propria litigata, documentata dalle immagini, insolita per l’ambiente in cui si è svolta. Il culmine quando Trump ha minacciato lo shutdown, la chiusura delle attività governative, se il Congresso non stanzierà i finanziamenti necessari al muro, a suo dire essenziale per fermare l’immigrazione e quindi “garantire la sicurezza degli Stati Uniti”.

Queste le durissime parole di Trump. «Se non avremo quello che vogliamo in un modo o nell’altro bloccherò il Governo e sarò fiero di farlo per la sicurezza delle frontiere, perché le persone di questo Paese non vogliono che criminali e persone piene di problemi e droga vengano qui. Sono fiero di bloccare il Governo per questo quindi me ne assumo le responsabilità e lo farò per la sicurezza dei confini».