Roberto Fico è il nuovo Luca Giurato. L’ultima gaffe in diretta tv (video)

Roberto Fico ha vinto a mani basse. Dopo l’ennesimo strafalcione verbale si aggiudica il premio di Re delle gaffe. Ospite nella trasmissione tv di Lucia Annunziata si è avventurato in una frase meno discorsiva del solito. E ha detto: “La missione deve essere sotto l’egìdia dell’Onu”. Fico voleva dire “ègida”, ma ha sbagliato l’accento e ha aggiunto una i in più. Ormai la lista di strafalcioni inizia a farsi così lunga da farlo assurgere al ruolo di icona pop del re degli ignoranti. Un albo d’oro che negli anni ’70 aveva come campione Mike Bongiorno, negli anni ’80 Aldo Biscardi, negli anni ’90 Antonio Di Pietro e negli ultimi anni Luca Giurato.

Presidente Fico, si faccia onore e ci faccia sognare. Per i fan di Fico, mettetevi comodi, ecco la lista delle gaffe. Eccolo, quando appena eletto presidente della Camera pronuncia un discorso pieno di papere e strafalcioni. Sbaglia persino il nome della presidente del Senato, chiamandola Castellati.

LO STRAFALCIONE DI FICO DALLA ANNUNZIATA

Quando Fico ad Atreju ha strapazzato il congiuntivo

Nell’incontro con i giovani di Atreju sfoggia un uso della consecutio e del congiuntivo da brividi:«Non voglio sottrarmi alla domanda, ma la mia risposta non ha tutti i dati di quello che può succedere se ci sarebbero due aliquote». Gelo in sala, ma l’ospite è sacro e nessuno si azzarda a ironizzare sul presidente della Camera.

E il deputato forzista per dispetto gli dice: “Grazie Fica”

Se strapazza i congiuntivi, immaginate i cognomi. Il deputato di Forza Italia, Giacomini, nel lessico di Fico si ingrandisce e diventa Giacomoni. Il deputato non la prende bene replica sprezzante, “Grazie Fica”.

Per la serie “l’italiano così come viene” Fico riprende un deputato di Fratelli d’Italia dicendo che “i migranti non fanno pacchia”. Avete mai sentito il modo di dire “Fare la pacchia”? Noi no. Ma con i grillini la rivoluzione arriva anche nell’italiano.