Rivolta in Francia, ci guadagna Amazon: alle stelle il costo dei gilet gialli

di Redazione

Spinto dall’aumento della domanda, il prezzo dei gilet gialli, simbolo del movimento contro il rialzo delle tasse sul carburanti in Francia, che ha incanalato il disagio sociale del Paese, è schizzato su Amazon, la principale piattaforma di vendita online al mondo. A rivelarlo è uno studio condotto da Bfmtv utilizzando il software Keepa, il tool che consente di osservare l’evoluzione del prezzo di un prodotto su Amazon durante un determinato periodo.

Dai dati è emerso che tra il 1 e il 30 novembre 2018, il costo dei gilet gialli è aumentato in media del 22%, con disparità significative a seconda delle marche: il giubbotto di Lumiereholic è aumentato da 7,99 euro a 8,59 euro, con un incremento del 7%, rispetto al 5% di aumento per il gilet di Femor. Questi aumenti, tuttavia, rimangono moderati, rispetto ad altri: il gilet di Marque blanche ha visto un aumento dei prezzi di quasi il 50%, da 3,99 euro a 5,90 euro in un mese. Secondo Bfmtv, questa tendenza dei prezzi può essere spiegata dal modello di “dynamic pricing” di Amazon, che modifica i prezzi dei prodotti in base alla domanda.