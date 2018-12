Rimini, stupratore seriale violenta per ore una ragazza mentre è a processo per lo stesso reato

Recidivo e senza scrupoli, un pakistano, stupratore seriale, è stato arrestato a Rimini dopo avere violentato una ragazza mentre era in attesa di giudizio già per la violenza contro un’altra donna. Lo stesso reato a meno di un mese l’uno dall’altro. La richiesta è stata del sostituto procuratore Davide Ercolani, subentrato alle indagini per competenza specifica.

Il pakistano è passato dalla prima violenza, avvenuta l’estate scorsa, alla seconda avvenuta invece 26 ottobre, quando una studentessa di 23 anni riminese, costretta per tutta la notte a subire violenza sessuale dall”uomo che poco prima le aveva venduto un kebab. In base a quanto spiega il gip Cantarini – leggiamo sul Resto del Carlino – l’uomo usa “uno schema criminale ben collaudato, basato sulle proprie capacità di persuasione tese a conquistare la fiducia delle vittime”: entrambe le vittime che sono andate a l pronto soccorso ed hanno denunciato la violenza subita, raccontano il medesimo svolgimento dei fatti nonostante i tempi siano diversi e loro non si conoscessero. Il pakistano 54enne che non ha desistito nemmeno dopo essere stato rinviato a giudizio per la prima violenza, ora si trova finalmente nel carcere dei ”Casetti” a Rimini