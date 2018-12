Reggio Emilia, fiamme in un appartamento: 2 morti, 40 intossicati, gravi 2 bambini

L’allarme era stato lanciato da tempo, a causa delle cantine occupate: ma l’incendio scoppiato nel scantinato di un palazzo a Reggio Emilia ha concretizzato in peggio, mille volte peggio, i dubbi e le paura nutriti negli ultimi tempi riguardo lo stabile al civico 33 di via Turri, nel quartiere della stazione ferroviaria divampato dalle cantine del condominio. Il bilancio è drammatico: due morti, diversi feriti, molti i bambini intossicati che i vigili hanno portato via tenendoli in braccio.

Fiamme in un appartamento: l’incendio divampato dallo scantinato

E allora, sono almeno cinque le autoscale inviate dal 115 sul posto, dove ai vigili del fuoco accorsi si è presentato uno scenario di fiamme e devastazione. Come si legge in queste ore su reggionline.com, allora, le vittime sono un uomo e una donna di origine nordafricana ancora non identificate. Quel che è certo è che, come riporta il Corriere della sera sul suo sito, «i corpi delle due vittime sarebbero stati trovati sulle scale dell’edificio, forse mentre cercavano di fuggire». E non è tutto: il bilancio è pesantissimo anche per quanto riguarda gli intossicati: che non sarebbero di 40; tra loro, due bimbe di 4 e 7 anni sono gravi e sono state portate una all’ospedale Niguarda di Milano e l’altra a Fidenza.

Al vaglio le cause dell’incendio in cui sono morte due persone

Le cause che hanno innescato l’incendio che ha divampato dallo scantinato dell’edificio sono al momento ancora sconosciute, pur essendo noti i rischi che qualcosa del genere potesse accadere nella zona, come detto in apertura, a causa delle cantine occupate. Un dubbio divenuto tragica certezza oggi, quando due persone sono morte e diverse sono rimaste ferite. I vigili del fuoco, che si trovano ancora sul posto, sono intervenuti tempestivamente: arrivati hanno individuato subito che le fiamme si erano sviluppate nello scantinato del palazzo, causando un denso fumo che ha invaso la tromba delle scale, intossicando così diverse persone.