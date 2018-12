Il regalo migliore per il bimbo? Un cucciolo di cane o gatto. Parola di pediatra

Ultimi giorni per mamme e papà alle prese con i doni di Natale. Il regalo migliore e più gradito? “E’ un cucciolo, meglio un cane, più interattivo ma anche impegnativo. Va benissimo anche un gatto, più autosufficiente e pertanto meno oneroso per la famiglia. Se l’impegno spaventa, però, vanno bene anche un pesce rosso o una piccola tartaruga”. Ad assicurarlo è il pediatra Italo Farnetani, professore ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta, in controtendenza rispetto al monito di quanti temono che un cucciolo sotto l’albero possa favorire l’abbandono e il randagismo. “Nessun timore che si favorisca il randagismo: quanti oggetti presenti nelle case potrebbero essere usati in modo improprio e pericoloso. Se l’animale viene donato a un piccolo che lo desidera e l’adulto insegna al suo bimbo a prendersi cura del cucciolo, i due cresceranno insieme beneficiando del legame reciprocamente”, dice il pediatra. Oltretutto “per i bambini, spesso figli unici, che oggi stanno molto tempo in casa, circondati da presenze inanimate, un essere vivente diventa una compagnia affettivamente forte“, che aiuta anche – nel caso degli animali più grandi – a fare movimento.

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi