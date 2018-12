Porno per bambini, annullata a Milano la mostra della vergogna

Secondo la Santeria Social Club – che forse avrebbe fatto meglio a tacere – si tratta di un colossale equivoco: il messaggio della mostra “sarebbe stato frainteso ed equivocato nonostante fosse estraneo a qualsiasi condotta deprecabile e non abbia davvero nulla a che fare con i dubbi sollevati. Era una mostra di disegni stilizzati, vignette di come l’illustratore si immaginava la sessualità quando lui stesso era bambino, ma crediamo non vi siano le condizioni per farla”. Appunto, non solo non vi sono le condizioni, ma già quell’accostamento di parole, “porno” e “bambini” risulta talmente urticante che non si capisce come sia potuto venire in mente di farne oggetto di esibizione. Ora è un po’ tardi per le scuse: lo spazio della Santeria è infatti concesso dal Comune, che non ha fornito giustificazioni dinanzi alla bufera politica sollevata dalla mostra. Ora si dice che “porno per bambini” è il nome dell’artista (?) che ha voluto restare anonimo. Ora si precisa che ai minorenni sarebbe stato vietato l’ingresso alla mostra. Un po’ tardi per metterci una pezza.