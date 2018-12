“Più risorse per Roma”: il M5S vota no. Meloni: “La Raggi che dice?”

Grillini contro Raggi, contro Roma, contro un ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia per sostenere la Capitale. La denuncia arriva da Giorgia Meloni, sul suo profilo Fb: “Più potere e più risorse per Roma Capitale: su questo ho presentato un ordine del giorno alla Camera ma è stato clamorosamente bocciato da M5S e Lega. Mi piacerebbe sapere cosa pensa Virginia Raggi di questo voto espresso dal suo partito. Sindaco, che ci dici?”, scrive il presidente di Fratelli d’Italia.

Approvato, invece, dal Governo, a conclusione della legge di Stabilità, un ordine del giorno a firma del deputato

sardo di Fdi Deidda Salvatore Deidda e dal Presidente Giorgia Meloni che impegna il Governo a dare comunicazione alla Commissione Europea dell’attivazione della Zona Franca su tutto il territorio della Sardegna. “Un ulteriore passo in avanti, un impegno che noi di Fratelli d’Italia abbiamo preso con Giorgia Meloni con il movimento Zona Franca e tutti i sardi – spiega Deidda – dopo un primo Odg e riconoscimento, segue questa raccomandazione di dare tempestivamente comunicazione alla Commissione Europea e ricercare le risorse, nel rispetto della Finanza

Pubblica” conclude Deidda. Il documento, sottoscritto in aula dai deputati della Lega Eugenio Zoffili, coordinatore per la Sardegna, e Guido De Martini e dal deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci, segue quello approvato a inizio legislatura su proposta sempre dei Fratelli d’Italia.