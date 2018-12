Paolo Brosio da Fazio sbatte il pugno sul tavolo e lo distrugge (video)

di Mia Fenice

Paolo Brosio torna a fare coppia con Fabio Fazio. Ospite di Che tempo che fa sbatte la mano sul tavolo con troppa violenza e si stacca un pezzo di scenografia. Tutti scoppiano a ridere anche lo stesso conduttore, con le mani nei capelli, non si capacita dell’accaduto. «Fabio l’ho rotto! Ho una forza…!». E Fazio risponde: «È tutto come allora, è impazzito… lo rievedremo tra 18 anni». In realtà sarà ospite della trasmissione anche lunedì prossimo. Le sue apparizioni televisive, soprattutto sugli schermi Rai, sono ormai un cult. Poche settimane fa l’emorragia del gatto della mamma in diretta Tv, ora il pugno sul tavolo.

.@paolobrosio distrugge lo studio di #chefuoritempochefa

“Non è che poi me lo scalate dalla fattura, vero?”@fabfazio @RaiUno💥 pic.twitter.com/q5BQVbjzXN

— Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) 3 dicembre 2018