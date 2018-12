Paola Turci svela in tv: «A 13 anni fui molestata, l’avevo rimosso ma ora…»

«Avevo 13 anni, se tornassi indietro e sapessi di poter andare in un centro antiviolenza, in posto dove mi ascoltano, mi proteggono e mi difendono io ci andrei subito». Paola Turci, ospite di Francesca Fagnani a Belve, sul canale Nove, rivela per la prima volta di essere stata molestata da un uomo più grande quando aveva 13 anni. Lo spunto, individuato dalla presentatrice del programma, è nato discutendo di Fiori di Giardino, che è una canzone del repertorio della Turci. Il pezzo, che non è recente, narra metaforicamente di un fiore “colto” in modo “incauto”, attraverso modalità simili a quelle di un “assassino”, raccontando uno specifico caso. In brano è tratto dall’album del 2005 Tra i fuochi in mezzo al cielo che racconta di un abuso sessuale.

La rivelazione di Paola Turci

«In quel periodo facevo analisi e ho tirato fuori quello che avevo sepolto negli anni – spiega l’artista – Quella storia mi riguarda. Io sono dell’idea che chi canta, chi scrive, scrive di se stesso e racconta quello che ha vissuto». Poi, rispondendo a una domanda della giornalista, che le chiede se abbia rincontrato quell’uomo, Turci risponde: «Certo quella persona l’ho incontrata nel tempo, ma poi è morta perché era più grande. Non mi ha detto niente. Anche da parte di chi la commette la molestia c’è la rimozione».