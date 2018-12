Open Arms, l’ira di Salvini: «Ora maledicono anche i miei figli, una vergogna»

“Pazzesco, ora dalla Ong spagnola con nave battente bandiera spagnola ricevo anche maledizioni sui miei figli. A vergognarsi dovrebbe essere questo ‘signore’. Confermo il messaggio: i porti italiani sono chiusi. Gli italiani mi hanno mandato al governo per difendere i confini e fermare il business dell’immigrazione clandestina. E io vado avanti”. Lo scrive sui social il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, replicando al tweet del fondatore della Ong spagnola Proactiva Open Arms, Oscar Camps.

Anche l’Anm attacca Salvini

Nella giornata odierna, Salvini ha rcevuti abche k0attacco undiretto dell’Anm. “Registriamo un utilizzo dei social da parte di un esponente del Governo con cui, visto il seguito di commenti, si rischia di creare un clima di delegittimazione ed ostilità attorno alla magistratura, oltre che disinformazione”. L’Associazione Nazionale Magistrati, si riferisce chiaramente, pur senza nominarlo, al ministro dell’Interno, “Siamo preoccupati per le conseguenze che tutto ciò potrebbe provocare, non solo per l’immagine della magistratura ma anche per l’incolumità dei singoli magistrati di volta in volta interessati – spiega l’Anm – Auspichiamo che tutti si facciano carico delle medesime preoccupazioni, specialmente chi ricopre importanti incarichi di governo”.