Natale può essere sinonimo di stress. E non è affatto facile essere felici

Riceviamo da Alessandro Bovicelli e volentieri pubblichiamo:

Caro direttore,

sembra strano ma è difficile passare le feste in maniera rilassata. Natale e Capodanno vengono vissuti talvolta come una prova da superare. È il momento dell’anno in cui riaffiorano tutte le emozioni positive o negative. Intanto per le coppie di coniugi separati si pone il problema della gestione dei figli. Se il rapporto è armonioso ci sono meno problemi altrimenti si possono scatenare diverbi che poi hanno la loro ricaduta anche sulla serenità dei ragazzi che tendono a rivivere dei momenti tristi. Altro problema è l’incontro forzato con alcuni parenti con cui devi magari condividere un pranzo, una cena pur non vedendoti quasi mai durante l’anno. Soprattutto per le persone un po’ ansiose questo può essere un momento interminabile due ore a tavola e poi le chiacchiere di rito seduti su un divano. È difficile essere felici a Natale !!