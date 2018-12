Napoli, la storia si ripete: rubato l’albero di Natale nella Galleria Umberto

Si ripete anche quest’anno la tradizione negativa del furto dell’albero di Natale all’interno della Galleria Umberto di Napoli. Nella notte è stato infatti trafugato l’abete natalizio inaugurato lo scorso 4 dicembre e addobbato con i biglietti sui quali napoletani e turisti esprimevano i loro desideri e le loro speranze per l’anno nuovo. Questa mattina chi è entrato in Galleria ha trovato solo il tronco dell’albero e una manciata di biglietti sparsi a terra, ma dell’albero nessuna traccia. Già negli anni scorsi il cosiddetto albero dei desideri in Galleria è stato oggetto di ripetuti furti e spesso le forze dell’ordine sono riuscite a recuperarlo, anche grazie alle immagini della videosorveglianza che testimoniavano come gli autori fossero ragazzini che di notte imperversano negli spazi della Galleria. Anche per questo motivo i residenti, ma non solo, hanno chiesto più volte l’installazione di cancelli per impedire l’accesso alla Galleria di notte.