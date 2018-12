Monster Frozen: un poliziotto italiano correrà a 60 gradi sotto zero

Sarà Paolo Venturini, assistente capo della Polizia di Stato e atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro a partecipare l’impresa sportiva denominata ”Monster Frozen”, il primo tentativo di corsa nel luogo più freddo del pianeta: Jacuzia, nella Siberia orientale, dove troverà temperature di oltre -60°. L’impresa è stata presentata oggi presso la Sala Europa dell’Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia a Roma. Venturini sarà accompagnato da due medici del dipartimento di Medicina dello Sport dell’Università di Padova, un traduttore, un accompagnatore e una troupe televisiva italiana, oltre al coinvolgimento di esperti in medicina del freddo dell’Università di Yakutsk.

Il poliziotto atleta sarà seguito da due medici

La sfida è prevista dal 17 al 22 gennaio, periodo in cui l’atleta correndo proverà ad unire i villaggi di Tomtor e Ojmjakon, luoghi che detengono il record del freddo. Per monitorare e certificare le temperature che verranno affrontate, Venturini indosserà uno speciale termometro che trasmetterà dati via radio ad un computer che certificherà a livello mondiale le temperature ed altri parametri medici. Svolgere attività sportiva in condizioni climatiche estreme offre la possibilità agli esperti della medicina dello sport di testare le reazioni del corpo umano, aprendo nuovi spazi per la ricerca scientifica. Le difficoltà principali derivano dal fatto che il respirare aria così fredda provoca il congelamento delle prime vie respiratorie, problemi ai denti ed agli alveoli polmonari. Non esiste abbigliamento tecnico da running per proteggere da temperature così estreme, quindi si è provveduto alla realizzazione di nuovi capi o adattarne quelli già esistenti.

Le due città più fredde del mondo

Nella classifica da Guinnes delle città più gelide del mondo, la prima posizione è occupata appunta da Ojmjakon, Siberia-Russia, con l’incredibile temperatura di -82° C, che si aggiudica il primato di città più fredda del mondo. La medaglia d’argento va quini alla città di Tomtor, Siberia-Russia, con -69,2° C. Si tratta di un altro paesino della Sacha-Jacuzia, che si aggiudica il primato di zona abitata più fredda del mondo. La sfida di Venturini si concentrerà appunto in queste due città.