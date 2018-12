Migranti, Sea Watch chiede lo sbarco in Italia. Ma Salvini: «Porti chiusi»

”Sea Watch 3, altra nave di un’altra Ong (bandiera olandese) chiede di portare in Italia decine di immigrati. La mia risposta non cambia: i porti italiani sono chiusi, stop al traffico di esseri umani!”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini in riferimento alla richiesta, rivolta all’Italia e ad altri paesi europei, della nave Ong, Sea Watch 3, di un porto sicuro dove sbarcare i 33 immigrati che ha recuperato ieri a poca distanza dalle coste libiche.. “Sea Watch ha appena concluso il soccorso di 33 persone in difficoltà”, ha scritto l’organizzazione su Twitter