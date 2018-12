Meloni: «Vi spiego perché il Global Compact è una trappola micidiale» (video)

di Augusta Cesari

Una Giorgia Meloni, sorridente e decisa, le ha “cantate” ai buonisti in tv, ospite di “Nemo-Nessuno escluso”, ospite di Lucci. Il video postato sul suo profilo Fb mostra l’intera intervista, che è tutta un programma. Un Lucci che ha tentato di far cadere in contraddizione la presidente di Fratelli d’Italia sul Global Compact e sull’immigrazione, incassa un nulla di fatto. La Meloni ha spiegato una volta per tutte quello che la gran parte dei media non dice: ossia che il provvedimento non ha nulla a che vedere con la condivisione dell’immigrazione tra gli stati europei. Quindi chi sostiene che non votando il provvedimento Onu l’Italia si isolerebbe dal contesto internazionale, non sostine il vero. «Le regole già ci sono per rifugiati, profughi e per chi è in fuga dalle guerre. Mentre il Global Compact introdurrebbe un principio micidiale: che chiunque può emigrare. Sarebbe un principio micidiale introdurre questo meccanismo».

Meloni: «Gli italiani verranno sempre prima per noi»

Giorgia Meloni, poi, zittisce Lucci quando fa rilevare come i migranti siano in Italia sostenuti a 1.200 euro al mese, mentre i pensionati sociali non arrivano neanche alla metà. E ribadisce. «Per noi gli italiani verranno sempre prima».

Tra l’altro non si dice una verità: se si è detto sì al decreto sicurezza e migrazione, non è possibile approvare il Global Compact, perché le due misure non sono compatibili. Il principio micidiale cui fa cenno la Meloni è che nel provvedimento Onu è scritto che «i rifugiati e i migranti sono titolari degli stessi diritti umani universali e delle stesse libertà fondamentali, che devono essere rispettate, protette e garantite in ogni momento». Il che, detto in sintesi, significa che si intende equiparare lo status di rifugiati e quello di immigrati, applicando le tutele speciali dei profughi di guerra anche agli immigrati irregolari. La differenza tra rifugiati e «migranti economici» verrebbe di fatto a cadere. Capito la “fregatura”? Nel provvedimento c’è la “manina” della Germania. Come stupirsi? Il Global cCompact le consentirebbe di scegliere – come ha sempre fatto fin’ora- quali migranti accogliere. Ed essendo una potenza economica, può procedere liberamente ad aprire le porte a migranti “selezionati” in base al grado di preparazione, risorse per la crescita del Paese. Relegando negli altri stati, tra cui l’Italia, quei migranti che risorse proprio non sono. Un meccanismo così chiaro, che pure nessuno evidenzia. Chissà come mai.