Meloni: «Subito un vertice con Salvini. Ma non diciamolo a Di Maio…». La grande casa sovranista è aperta

«E’ necessario che ci si veda presto con Salvini per chiudere sulle prossime regionali». In una intervista a tutto campo all’Adnkronos Giorgia Meloni incita l’alleato a concentrarsi, dopo la sbornia della piazza, sui prossimi impegni . «E’ chiaro – dice la presidente di Fdi- che ci sono delle Regioni dove si vota a febbraio’, come l’Abruzzo. A meno che non si voglia far vincere gli avversari per mancanza di candidati o perché non si è riusciti nemmeno a presentare le liste -avverte- direi che bisogna vedersi, occorre vedersi subito. Magari non lo diciamo a Di Maio…». Quando si terrà il vertice dei leader di centrodestra?, è la domanda: «Dovrebbe esserci questa settimana», taglia corto la leader di FdI.

Questo per quanto riguarda i prossimi appuntamenti con gli elettori. Ma poi Giorgia Meloni striglia il governo e l’alleato Salvini con la consueta trasparenza e chiarezza di termini. Le imprese, Confindustria in testa, «hanno ragione a protestare contro il governo gialloverde per la manovra. ‘Hanno ragione, però, soprattutto le piccole e medie imprese. Io sento Salvini dire in piazza che loro danno attenzione alle pmi e che il governo ha dimostrato interesse per i piccoli, ma io – sottolinea la presidente di Fdi- sto facendo una battaglia senza quartiere, inascoltata, contro l’obbligo della fatturazione elettronica che entra in vigore per tutti dal primo gennaio 2019, cosa mai successa e che ammazzerà migliaia di pmi… Se è vero che questo governo ci tiene alle piccole e medie imprese -avverte Meloni- lo dimostri dicendo anche lui no all’obbligo della fatturazione elettronica». E poi è ancora più chiara: «Alla fine l’Ue, secondo me riuscirà a imporre al governo giallo verde un taglio dello sforamento. Questo, purtroppo, è il risultato di fare in Europa una battaglia su una manovra che spende miliardi di euro per fare assistenzialismo spinto, quando, invece, il governo avrebbe dovuto fare una manovra trumpiana, con uno choc fiscale e investimenti pubblici», sostiene Giorgia Meloni, da sempre sostenitrice di questa impostazione in materia economica.

C’è il timore che Salvini possa ‘mangiarsi’ Fdi? E’ la domanda maliziosa a cui la Meloni risponde numeri alla mano: «Non è accaduto in passato e non accadrà nemmeno adesso», risponde Giorgia Meloni, convinta che FdI riuscirà a ritagliarsi uno spazio politico, mantenendo l’alleanza con la Lega salviniana. «C’è un dato di fatto -sottolinea- in questi anni abbiamo visto molti fenomeni politici che sono cresciuti molto, si sono gonfiati, anche in poco tempo. Penso a Renzi, al Movimento cinque stelle e allo stesso Salvini. Il dato è che Fdi è l’unico partito che non è mai stato intaccato da queste crescite…. Sono movimenti che possono averci frenato ma i numeri ci dicono che noi abbiamo continuato a crescere. Vado avanti per la mia strada. Non c’è nessuna Opa salviniana, insomma, su Fdi. «Non temo assolutamente una cosa del genere», assicura Meloni che rilancia: «Anzi, la risposta che sto avendo al mio appello a costruire un grande movimento sovranista e conservatore dimostra che c’è tutto un mondo di centrodestra che fa parte di questa metà campo che non si sente rappresentato dalla Lega e cerca un’altra proposta politica». E per il futuro si aprono ampi spazi: «Penso che il futuro sia il centrodestra non come lo abbiamo conosciuto in passato, se lo vogliamo chiamare ancora centrodestra». Giorgia Meloni guarda oltre l’attuale coalizione e immagina un centrodestra ”completamente” diverso da quello attuale, già dopo le europee. Il suo fine è un ”grande movimento nazionale”, una sorta di casa comune dei conservatori e sovranisti, alleata con la Lega salviniana, e dentro ci vede anche l’azzurro Giovanni Toti («sono certa che ci ritroveremo insieme»).

«Spero – prosegue la presidente di Fdi – che il futuro possa essere un’alleanza di partiti che guardano agli interessi nazionali italiani, in cui vedo sicuramente la Lega di Salvini e Fdi, che sta aprendo le sue porte per crescere ancor di più e allargarsi con chi sta in questa metà del campo e, soprattutto, per dar vita pian piano a un grande movimento sovranista e conservatore, che contribuirà a dare a questa compagine i numeri utili per tornare a palazzo Chigi», ha ribadito la Meloni. «Io voglio un’alleanza che nasca dalle urne e non dai contratti di governo…» chiarisce Meloni lanciando una stilettata a Matteo Salvini, alleato di governo con i Cinque stelle. FdI sta crescendo. Prima la sigla di un “patto federativo” con Storace e Raffaele Fitto, poi con il cosiddetto partito delle partite Iva. «Ci allargheremo sempre di più. Ci sarà anche Augello. – dice Meloni- non ci fermiamo. Di accordi se ne faranno ancora altri. Ad Atreju, a settembre, ho fatto un appello. Mi hanno risposto più di quanto mi aspettassi. Ogni giorno presentiamo un’adesione diversa, liste civiche e associazioni che decidono ci combattere con noi questa battaglia. Sono molto ottimista».

Infine: «Se il partito ‘chiama’, Giorgia Meloni ci sarà»: è pronta a candidarsi per le europee la presidente di Fdi, che spiega all’Adnkronos che alle elezioni di fine maggio il suo partito correrà con il suo simbolo e un riferimento a tutte le forze politiche che stanno aderendo al progetto di una casa comune dei sovranisti e conservatori, alleato con la Lega. «Alle europee -spiega Meloni- ci sarà il simbolo di Fdi con un richiamo a tutti questi mondi che stanno aderendo alla nostra

proposta. Così da dare anche la dimensione e la visibilità dell’evoluzione politica in Se il partito me lo chiederà sono qui, sono un soldato», conclude Giorgia Meloni.