Meloni: «Subito il reato di integralismo islamico». In un video l’arresto del somalo

«Se uccide, i cristiani è nostro fratello». Parlava così, al telefono, Omar Mohsin Ibrahim, il 20enne somalo fermato a Bari per terrorismo e considerato affiliato all’Isis. E «fratello» è il termine con cui, nelle conversazioni intercettate dalla polizia, Ibrahim si riferiva agli altri terroristi, a partire da quelli con cui era in contatto per realizzare attentati nel nostro Paese. «Mettiamo bombe a tutte le chiese d’Italia. La Chiesa più grande dove sta? Sta a Roma?», diceva Ibrahim al telefono, dando e chiedendo indicazioni che fanno pensare a un piano terroristico ormai in fase operativa. «Questo è il numero del fratello… lui mi ha detto che devi dirmi il giorno e l’orario che lo devi chiamare…», ha detto tra l’altro in una conversazione il giovane straniero, per il quale il Gip del Tribunale di Bari ha confermato il provvedimento di fermo eseguito il 13 dicembre dalla polizia e ripreso in un video rilasciato dalle autorità.

Meloni: «Fermare i predicatori di morte è priorità assoluta»

«Orgogliosi delle Forze dell’Ordine che hanno fermato un potenziale terrorista somalo affiliato all’Isis, che progettava di mettere delle bombe in tutte le chiese d’Italia e che indottrinava al jihad anche sul web», ha commentato la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, rinnovando l’appello del suo partito per l’introduzione del reato di integralismo islamico: «Discutiamo e approviamo subito in Parlamento il reato di integralismo islamico. Fermare i predicatori di morte è una priorità assoluta», ha scritto Meloni su Facebook.