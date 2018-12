Meloni: «Il governo dica no al Global compact o Salvini stacchi la spina»

di Redazione

“O il governo dice di no” al Global compact “o Salvini deve essere pronto su questo a staccare la spina”. Lo afferma Giorgia Meloni intervistata da Nicola Porro per Quarta Repubblica, in onda questa sera su Retequattro. “È vero -spiega- che il governo ha detto non andiamo a Marrakech, però voglio un no formale del governo italiano sul Global compact, perchè Salvini dice non andiamo a Marrakech e i Cinquestelle rispondono ma questo non vuol dire che non firmiamo il Global compact. Conte ha detto che è favorevole, Moavero ha detto che è favorevole, i Cinquestelle dicono che sono favorevoli, la discussione in Aula è stata calendarizzata in Parlamento il 23 dicembre”. “Chiedo che la discussione sia prima del 10 e che la maggioranza si esponga dicendo che non si firma il Global compact. E ho detto a Salvini, io che non ho mai detto a Salvini stacca la spina, siccome ha detto non ci faranno litigare su questo tema: sulla difesa dei nostri confini -puntualizza Meloni- si litiga, perchè se decidiamo di abbandonare anche il tema della difesa dei confini e della lotta all’invasione e all’immigrazione incontrollata non si è capito di cosa stiamo parlando”.