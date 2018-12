Meloni alle maestre laiciste: non vi piace il Natale? Il 25 andate a lavorare… (video)

di Redazione

Il Natale è la festa della Natività, ricorda la nascita di Gesù, le maestre laiciste non hanno diritto di stravolgerne il significato altrimenti siano coerenti e il 25 dicembre, giorno che per loro non ha alcun senso sacro, vadano a lavorare. Questo è il messaggio contenuto in un video di Giorgia Meloni che sta spopolando in rete e sta suscitando le ire degli utenti laicisti, i quali vorrebbero al pari della maestra che ha censurato la parola “Gesù” dalla canzone di Natale, trasformare questa ricorrenza così importante per la cristianità in una festa dei buoni sentimenti.