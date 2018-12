Mara Carfagna attacca Grillo su Dall’Osso: «Fa il bullo e non risponde sui disabili»

Mara Carfagna va all’attacco di Beppe Grillo sulla questione Dall’Osso. ”Anche Beppe Grillo, come i troll suoi seguaci, prova a cavarsela con una battuta, offendendo un parlamentare eletto nel suo partito, piuttosto che rispondere sullo scandalo dei mancati stanziamenti a favore dei disabili. Fare il bullo con Matteo Dall’Osso invece che rispondere nel merito sulle ragioni che lo hanno portato a lasciare il M5s è il solito vizio di usare la violenza verbale e gli insulti per mascherare i loro fallimenti e, in questo caso, una vera e propria miseria umana”. La vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia lo dichiara in una nota.