M5S in crisi di identità e Grillo si rifugia in Beckett: «Aspettiamo tutti Godot»

Il M5S è in crisi di identità e Beppe Grillo si rifugia nel Samuel Beckett di Aspettando Godot. «Noi arriveremo a non capire più chi siamo, dove siamo, dove stiamo andando. È esattamente quello che sento io oggi nella politica italiana: non sappiamo dove andiamo, cosa facciamo e che cosa stiamo pensando. Aspettiamo questo Godot che non arriverà mai, ma arriverà semmai una macchina che avrà prodotto Godot che un giorno ci arriverà e si farà conoscere». Il comico lo dice in un videomessaggio sul suo blog -dal titolo Aspettando Godot – in cui, inizialmente, si interroga sullo “sviluppo frenetico, tecnologico e scientifico».. Nel video, il fondatore del M5S indossa una maschera di ferro e conclude con una battuta: «Non ho capito cosa ho detto, ma va bene lo stesso».