Lega, Alemanno: «Salvini lancia oggi a Roma una forza politica nazionale»

“Quello che salta agli occhi della manifestazione di Matteo Salvini a Piazza del Popolo e l’ormai avvenuta trasformazione della Lega in un grande Movimento a dimensione nazionale”: così il segretario del Movimento Nazionale per la Sovranità, Gianni Alemanno, commenta la manifestazione della Lega oggi a Roma. “Gli slogan sul palco tutti dedicati all’Italia e agli Italiani, i comizi di Salvini e degli altri ministri concentrati su un chiaro progetto nazionale ed europeo, la diffusa presenza di Tricolori e di simboli delle regioni del Nord come del Sud, dimostrano che oltre ai voti anche i contenuti qualificano la Lega a guidare il Polo Sovranista dell’Italia.Le piccole provocazioni degli avversari, ancora nostalgici dei vecchi slogan secessionisti, cadono completamente nel vuoto in una a Roma che ha accolto a braccia aperte i pullman provenienti da tutta italia”.” La destra nazionale -conclude Alemanno- si può oggi ritrovare pienamente in questo progetto di costruzione del Sovranismo italiano.”