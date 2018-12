Le città più visitate al mondo: Hong Kong al primo posto, Roma solo al 15esimo

di Elsa Corsini

Cattive notizie per l’Italia. Nella classifica delle 100 città più visitate al mondo nel 2017 Roma non compare tra le prime dieci. L’analisi di Euromonitor parla chiaro: in testa Hong Kong (con 27.8 milioni di arrivi internazionali), Bangkok e Londra. Le 4 italiane presenti sono infatti tutte in discesa pur con numeri assoluti in lieve crescita: Roma slitta dal 12esimo al 15esimo posto, Milano scende al 32esimo, Venezia al 41esimo e Firenze al 47esimo. La Capitale, con 9 milioni e mezzo di visitatori e Milano, con 6 milioni e 300mila non raggiungon quelli di Lonra e sfiorano gli arrivi di Parigi. Lo stesso trend, che l’Ansa pubblica in anteprima, è previsto anche nel 2018. Roma salirà probabilmente a quasi 10 milioni di ingressi ma perderà altre 3 posizioni in classifica scendendo 18esini a causa dell’exploit di alcune metropoli asiatiche.

«L’Italia – spiega Wouter Geerts, analista di Euromonitor international – ha un turismo molto maturo e, grazie a città iconiche, numerosissimi siti Unesco e ai suoi leggendari cibi e vini, tende sempre a presentare perfomance sostenute. Nei periodi di alta stagione purtroppo si crea il problema del sovraffollamento specialmente a Roma e Venezia che crea disagi ai turisti e ai residenti. Questo – conclude l’analista – rimarrà una sfida per gli anni a venire con la città lagunare che è diventata uno dei più chiari esempi di città dove si fatica a gestire una crescita sostenibile del turismo».