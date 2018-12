“Le cicogne sono immortali”. A Palermo la mostra di Solveig Cogliani

Le cicogne sono immortali prende a prestito il titolo dal libro dello scrittore Alain Mabanckou, da sempre affascinato dalla questione della coesistenza tra culture diverse. Eclettico e irriverente, il poeta e romanziere congolese è cresciuto nella caotica Pointe-Noire, insieme all’amatissima madre, figura centrale della sua vita. Non a caso tutti i suoi libri sono dedicati a questa donna forte e determinata che lo ha spinto a trasferirsi in Francia. Partendo da un universo familiare, Alain Mabanckou allarga rapidamente il cerchio e ci porta nel grande affresco del colonialismo, della decolonizzazione e dei vicoli ciechi del continente africano, metafora di vita potente e dolorosa.

Le opere di Cogliani in mostra a Palazzo Mazzarino

Quella di Solveig Cogliani, spiegano i curatori della mostra, è dunque la condivisione di un progetto urgente e doveroso che ha l’ambizione di raccontare il presente come un territorio instabile e in fibrillazione – e con un allestimento che si svilupperà al centro della sala Iervolino di Palazzo Mazzarino – racconterà delle trasformazioni epocali che stanno segnando lo scenario globale e la storia contemporanea. L’obiettivo di questa mostra, è quello di restituire al pubblico almeno una parte di queste esperienze, perché possano trasformarsi in conoscenza, fornendo risorse e strumenti utili alla ricerca di un equilibrio armonico tra gli esseri umani. Una rassegna che l’artista ha voluto introdurre con una frase dello scrittore premio Nobel, Josè Saramago: «Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre».