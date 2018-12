Lazio-Eintracht, il carabiniere aggredito. Gli ultrà gli lanciano di tutto (video)

Epilogo violento dopo la partita Lazio-Eintracht del 13 dicembre. Le violenze e i vandalismi dei tifosi tedeschi hanno determinato un clima di tensione elevato che non poteva non dare i suoi frutti, accendendo gli animi dei tifosi più agguerriti della Lazio che nel dopo-partita hanno scatenato nel centro di Roma una vera e propria caccia al tedesco. E fa discutere il video che mostra un carabiniere solo e accerchiato dagli ultrà che lo insultano e lo bersagliano con lanci di bottiglie e persino col lancio di un cassonetto. Il carabiniere ha riportato una ferita alla testa. Il video dà l’idea che Roma sia una zona franca per teppisti e vandali dove nessuno si salva, neanche gli uomini in divisa, da un’aggressività cieca e irrazionale. “Il militare è stato costretto ad estrarre l’arma d’ ordinanza per contrastare l’offesa inaccettabile e sproporzionata! – scrive su Facebook il sottosegretario Massimo Bitonci – Spero che questi delinquenti e vigliacchi vengano rintracciati al più presto, perché non è ammissibile che l’autorità debba essere oltraggiata, oltretutto con tale disprezzo e violenza!”.