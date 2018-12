La Nutella di Salvini scatena i soliti haters. Natale ormai è passato…

Tregua di poche ore sui social e subito gli haters anti-Salvini hanno ripreso le amate attività, anzi l’attività principale: dare addosso al vicepremier e ministro degli Interni. La giornata del 26 dicembre, Santo Stefano, anziché risentire del buon umore natalizio, è stata dedicata a criticare aspramente Matteo Salvini che si è concesso ai social in un’immagine in cui addenta una fetta di pane e Nutella.

Due ore dopo è arrivato su Fb il messaggio dello stesso Salvini sul terremoto: “Grazie agli oltre 100 Vigili del Fuoco che da stanotte stanno lavorando fra le macerie dopo i crolli per il #terremoto in provincia di Catania. Fortunatamente non ci sono morti, ma solo feriti lievi. ‬ ‪Vi terrò aggiornati, un pensiero agli sfollati e onore ai pompieri!”. Ma non è bastato.

Volantini con Salvini a testa in giù tra gli addobbi di Natale

Ma come? C’è il terremoto a Catania e il ministro si fa la foto con la fetta di pane e cioccolata come un italiano qualunque? Questo il leit motiv dei post contro l’iniziativa di Salvini, il cui stile social è invero molto imitato, anche dai politici suoi avversari. Del resto c’è stato anche chi, in odio al responsabile del Viminale, non aveva sospeso le ostilità neanche durante i festeggiamenti del Natale. Volantini con l’immagine del ministro dell’Interno Matteo Salvini a testa in giù erano stati appesi tra gli addobbi dell’albero di Natale nel centro della città in Piazza Matteotti a Imola. E anche alcuni sacerdoti hanno rincarato la dose dedicando le ore della festa solenne a rilasciare dichiarazioni contro Salvini anziché celebrare il significato cristiano della ricorrenza.