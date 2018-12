La Meloni pubblica su Fb i deliri di Di Maio ed è boom di visualizzazioni (video)

Uscire dall’euro, ma anche no. “Faremo di tutto per uscire dall’euro”. “Se non usciremo dall’euro il Mezzogiorn diventerà una terra desolata e spopolata”. Dentro o fuori?. “Io non voterei per restare”. “Vorrei dele normative giuridiche che consentano ai vari Paesi di uscire dall’euro democraticamente”. “Non ho mai detto che vogliamo uscire dall’euro”. Ma chi vule uscire dall’euro. Ebbene, ecco la chiarezza dei Cinquestelle, messa alla berlina in un video postato su Fb dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. «La chiarezza del M5S riassunta in un minuto», scrive sarcastica la Meloni introdendo il video che è uno spasso: un collage di tutte le dichiarazioni di Di Maio, di Grillo, di Di Battista e di altri esponenti del movimento in cui si dice tutto e il suo contrario a proposito della volontà di rimanere o meno nell’euro.

La Meloni smaschera i grillini

Francamente imbarazzante. E’ indecoroso che esponenti di un partito di governo si trovino a sostenere tesi incredibilmente differenti da un gorno all’altro su un tema cruciale come la moneta unica. Sentire i grillini sostenere tesi approssimative, incalzati dai conduttori dei talk show è ancor più deprimente. Sarebbe divertente se non fosse pericoloso. Bene ha fatto la Meloni a stigmatizzare la “proverbiale” chiarezza di Di Maio. Il video sta spopolando sul web.